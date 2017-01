Boy George, Rami Malek e A$AP Rocky estrelam campanha de moda da Dior Agência Estado Link



O que o músico britânico Boy George, o ator Rami Malek (americano de ascendência egípcia e grega, da série "Mr. Robot"), o rapper americano A$AP Rocky e o modelo russo Ernest Klimko têm em comum? Todos eles são estrelas da nova campanha da Dior Homme.



A escolha de artistas de diferentes áreas e estilos foi feita para refletir a dualidade do homem moderno e a evolução do estilo da clássica maison francesa. Com styling de Olivier Rizzo, as fotos dos artistas foram clicadas por Willy Vanderperre e ambientadas nas ruas de Paris e em estúdio.







