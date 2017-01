Dólar abre em queda com exterior e Trump Agência Estado Link



No mercado de câmbio, o dólar à vista no balcão opera em queda desde a abertura nesta quinta-feira, 12, reagindo à continuidade do efeito pós-Trump de queda do dólar no exterior nesta manhã e ao forte ajuste de baixa dos juros futuros após o Comitê de Política Monetária (Copom) aqui no Brasil. Nos mercados internacionais, prevalece a frustração com a entrevista coletiva do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, na quarta.



Trump não forneceu detalhes sobre planos econômicos ou incentivos fiscais, deixando os investidores no escuro.



Perto das 9h50, o dólar à vista caía 0,88%, aos R$ 3,1664, enquanto a moeda para fevereiro recuava 1,13%, aos R$ 3,1835.







