Giselle Itié pede união das mulheres após ser criticada por relatar estupro

A atriz Giselle Itié pede união das mulheres após ser criticada por descrever o estupro que sofreu aos 17 anos. No desabafo feito no Instagram, ela pediu mais união entre as mulheres e disse estar frustrada por ter recebido críticas de seguidoras, algumas inclusive a culpando pelo abuso de que foi vítima.



"Quando nós, mulheres, somos unidas e levantamos a bandeira a favor da nossa liberdade e igualdade de gêneros, nós, mulheres, nos tornamos mais fortes para combater a sociedade machista", escreveu no post, que traz uma imagem de duas garotas abraçadas.



As críticas ocorreram após a atriz publicar um texto na revista "Glamour", no qual conta detalhes sobre o abuso sexual que sofreu após ser dopada pelo namorado de adolescência. Em 2016, Gisele já havia comentado sobre o assunto na série "Nem Uma a Menos", para a qual também dirigiu alguns vídeos.







