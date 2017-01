Blazers para Cavaliers e vence em casa na rodada da NBA Agência Estado Link



O Portland Trail Blazers conseguiu frear os atuais campeões da NBA na rodada de quarta-feira. Numa noite em que a neve em Portland chegou aos 35,5 centímetros, atrapalhando a chegada dos times e torcedores ao ginásio, o Blazers superou o Cleveland Cavaliers por 102 a 86.



CJ McCollum marcou 27 pontos, sendo 21 no segundo tempo, o que o levou a completar o sétimo jogo consecutivo com ao menos 25 pontos anotados. Allen Crabbe acumulou 24 pontos, mesmo tendo iniciado o duelo entre os reservas do Blazers, que conquistou a quarta vitória consecutiva sobre o Cavaliers em casa. E o time foi soberano em quadra, chegando a ter uma vantagem de 24 pontos.



LeBron James acumulou 20 pontos e 11 rebotes pelo Cavaliers, que só perdeu dez partidas nesta temporada e está na liderança da Conferência Leste. Já o Blazers ocupa a oitava posição no Oeste, dentro da zona de classificação para os playoffs da NBA.



THUNDER VENCE COM MAIS UM "TRIPLE-DOUBLE" DE WESTBROOK - Com o 18º "triple-double" de Russell Westbrook nesta temporada, o Oklahoma City Thunder superou o Memphis Grizzlies por 103 a 95, em casa. O astro acabou o jogo com 24 pontos, 13 rebotes e 12 assistências chegando aos 55 jogos em que conseguiu dois dígitos em três fundamentos na sua carreira.



Ainda que o atual campeonato não esteja nem na metade, Westbrook já atingiu o número de "triple-doubles" alcançados na temporada passada, quando igualou a marca mais alta desde os 18 de Magic Johnson na temporada 1981/1982. E quando astro registrou "triple-doubles" neste campeonato, o Thunder só perdeu três vezes, com 15 vitórias.



Enes Kanter anotou 19 pontos e Victor Oladipo somou 16 para o Thunder, que está em sexto lugar na Conferência Oeste e se vingou da sua pior derrota na temporada, em 29 de dezembro, quando perdeu por 114 a 80 para o Grizzlies e ainda teve Westbrook expulso. Mike Conley liderou o Grizzlies com 22 pontos e Zach Randolph e Chandler Parsons fizeram 14 pontos cada para o sétimo colocado do Oeste.



OUTROS JOGOS - Em casa, o Minnesota Timberwolves pôs fim a uma série de nove vitórias do Houston Rockets ao superá-lo por 119 a 105. Andrew Wiggins registrou 28 pontos, Karl-Anthony Towns acumulou 23 e 18 rebotes e Shabazz Muhammad anotou 20 pelo terceiro pior time do Oeste. Já Ricky Rubio deu 17 assistências, além de ter marcado dez pontos.



James Harden se destacou com 33 pontos e 12 assistências pelo Rockets, o terceiro colocado do Oeste. Já o brasileiro Nenê Hilário fez nove pontos e obteve dois rebotes nos 14 minutos em que atuou.



O Boston Celtics contou com 38 pontos de Isaiah Thomas, sendo 20 no último quarto, para superar o Washington Wizards por 117 a 108, em casa. Jae Crowder marcou 20 ponto na quinta vitória do terceiro colocado na Conferência Leste nos últimos seis duelos.



Bradley Beal liderou o Wizards com 35 pontos e Otto Porter Jr. marcou 20, mas John Wall fez apenas nove, na sua pior produção ofensiva nesta temporada. O Wizards havia vencido os três duelos anteriores e está na oitava posição no Leste.



Mesmo com a volta de Derrick Rose, multado por não ter comparecido ao duelo com o New Orleans Pelicans, o New York Knicks deixou escapar a vitória diante do Philadelphia 76ers ao perder por 98 a 97, fora de casa, graças a uma cesta de T.J. McConnell no estouro do cronômetro. Rose fechou o jogo com 25 pontos pelo Knicks, três a menos do que Carmelo Anthony. Joel Embid brilhou pelo time da Filadélfia com 21 pontos e 14 rebotes.



Já o Los Angeles Clippers se manteve invicto em 2017, com cinco vitórias, ao bater o Orlando Magic por 105 a 96, em casa, com 22 pontos de J.J. Redick e 20 rebotes e dez pontos de DeAndre Jordan para o quarto melhor time do Oeste. Aaron Gordon fez 28 pontos e Nikola Vucevic acumulou 22 rebotes e 16 pontos para o Magic, que perdeu os últimos quatro jogos.



Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Denver Nuggets x Indiana Pacers

Brooklyn Nets x New Orleans Pelicans

New York Knicks x Chicago Bulls

San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers

Phoenix Suns x Dallas Mavericks

Golden State Warriors x Detroit Pistons







