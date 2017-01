Manicure é presa com maconha que seria do namorado Lázaro Jr. Link



Divulgação Droga era transportada na bagagem da acusada que seguia de ônibus para Belo Horizonte (MG) Droga era transportada na bagagem da acusada que seguia de ônibus para Belo Horizonte (MG)



Policiais militares do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) prenderam uma manicure de 21 anos com 25 tabletes de maconha na noite de quarta-feira (11). Ela transportava a droga em um ônibus que foi abordado na rodovia Assis Chateaubriand (SP-452), em Penápolis, e alegou que o entorpecente seria do namorado dela.



O flagrante aconteceu por volta das 18h20, no quilômetro 287 da rodovia. A acusada era passageira de um ônibus que saiu de Campo Grande (MS) com destino a Belo Horizonte (MG).



Ao vistoriar o compartimento de bagagens, os policiais encontraram nas malas da manicure, que mora em Belo Horizonte, os 25 tabletes de maconha, que pesaram aproximadamente 18 quilos da droga.



A acusada alegou aos policiais que foi o namorado dela que pediu que viajasse para Campo Grande para buscar as malas com o entorpecente.



Ela foi apresentada no plantão policial em Penápolis e seria encaminhada à cadeia de Lavínia.





