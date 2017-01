Cheia de manancial interrompe fornecimento de água Lázaro Jr. Link



Divulgação Ribeirão Lajeado, que abastece Penápolis, recebeu grande volume de água com as chuvas recentes Ribeirão Lajeado, que abastece Penápolis, recebeu grande volume de água com as chuvas recentes



A cheia do ribeirão Lajeado, manancial que abastece Penápolis, provocou a suspensão do abastecimento de água tratada no município desde a noite de quarta-feira (11). Segundo apurado pela reportagem, o problema foi provocado pela quantidade de impurezas na água no local de captação.



A previsão, segundo o Daep (Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis), é de que o fornecimento de água para os imóveis da cidade seja retomado entre as 9h e as 10h desta quinta-feira (12). O órgão orienta os consumidores a deixarem o registro fechado para evitar que a sujeira vá para as caixas d'água quando o abastecimento for retomado.



A cheia do ribeirão Lajeado é consequência da grande quantidade de chuva nos últimos dias. Somente nas últimas 48 horas foram registrados mais de 150 milímetros de chuva pelo Daep.







