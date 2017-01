Ossos de cadáver acabam jogados no lixo Agência Estado Link



Quinta-Feira - 12/01/2017 - 08h25





Comentários via Facebook:





Os ossos de um cadáver enterrado na década de 1990 no Cemitério da Consolação, na região central da capital, foram jogados em uma caçamba de lixo após exumação do corpo, no sábado. Os restos mortais de Antonio Rocha, que foi sepultado no dia 19 de junho de 1996, foram encontrados por uma pessoa que trabalha no local e denunciou o caso à polícia civil. Um boletim de ocorrência por vilipêndio a cadáver - que pode resultar em até três anos de prisão - foi registrado no 4.º Distrito Policial. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão