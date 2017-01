Rondon é interditada pelo 3º dia consecutivo por chuva Lázaro Jr. Link



Quinta-Feira - 12/01/2017 - 08h10





Comentários via Facebook: Atualização: 09h14 de 12/01/2017

Divulgação Policiais Militares Rodoviários observam trecho da rodovia Marechal Rondon que foi alagado Policiais Militares Rodoviários observam trecho da rodovia Marechal Rondon que foi alagado



Pelo terceiro dia consecutivo, o transbordamento do ribeirão Lajeado, em Penápolis, provocou a interrupção no tráfego de veículos sobre a ponte no quilômetro 483 da pista leste (sentido capital) da rodovia Marechal Rondon (SP-300).



Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o trecho está impedido desde as 3h40 desta quinta-feira (12), sem previsão de horário para liberação, o que dependerá do volume de água baixar.



A passagem de veículos foi totalmente bloqueada e os veículos foram desviados para a área urbana de Penápolis. Para retornar à rodovia, em Avanhandava, pouco mais de dez quilômetros à frente do local bloqueado, foi preciso percorrer cerca de 30 quilômetros.



Durante a manhã deve ser implantado iniciado o sistema siga/pare, desviando o trânsito da pista leste para uma das faixas da pista oeste, com os veículos seguindo em comboio.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão