Pai de Leonardo Vieira condena ataques homofóbicos ao filho Agência Estado Link



Quarta-Feira - 11/01/2017 - 21h05





Comentários via Facebook:





O pai do ator Leonardo Vieira se manifestou sobre os ataques homofóbicos sofridos pelo filho nas redes sociais. Ele foi hostilizado após a publicação de uma foto em que beijava outro homem.



Leonardo já havia se manifestado sobre o caso e, em carta, agradeceu o apoio dos pais durante sua vida. "Eles entenderam que o filho deles podia ser uma boa pessoa, honesto, bom caráter, bom filho, bom amigo, mesmo sendo "gay". Hoje, a única preocupação da minha mãe é que eu não seja feliz. Eu posso afirmar para ela que sou feliz."



O pai do ator, Américo, escreveu uma carta ao filho. Leonardo compartilhou o conteúdo no Facebook:



"Você através de sua CARTA acaba de embarcar no Voo da liberdade, solidariedade e amor e, Saiba que Seus Pais,Irmãos, família e todos aqueles que participaram ou participam de nossos NATAIS estão embarcando juntos , e pode apostar, milhares de pessoas, aqui e Além Mar, também vão participar deste Voo. O ciúme, a inveja, o desamor a falta de caráter a maldade e a mentira infelizmente fazem parte do caráter de alguns indivíduos inescrupulosos que permeiam a nossa sociedade, o nosso ambiente. Só querem destruir,ferir denegrir a imagem daqueles que vieram ao mundo para somar, construir,criar,trazer alegria, enfim melhorar a vida de todo nós.

Tenho ORGULHO de você como FILHO E HOMEM, pela sua luta silenciosa,( junto com seus amigos e colegas de profissão) pelos direitos civis dos menos assistidos e por ser o PROFISIONAL TALENTOSO que você é.

SEU PAI!!!"







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão