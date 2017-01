No retorno de Philippe Coutinho, Liverpool perde e se complica na Copa da Liga Agência Estado Link



Afastado dos gramados desde o dia 26 de novembro, quando sofreu uma lesão no tornozelo direito, Philippe Coutinho voltou ao Liverpool nesta quarta-feira. O brasileiro entrou quando faltava meia hora para o fim do jogo, mas não impediu a derrota por 1 a 0 para o Southampton, pela Copa da Liga Inglesa.



Em busca de uma vaga na final do torneio pelo segundo ano seguido, o Liverpool foi a campo nesta quarta-feira em Southampton com o que tinha de melhor disponível. Coutinho só foi utilizado no terço final de jogo pelo técnico Jürgen Klopp porque voltava de lesão.



Quando ele entrou em campo, porém, o Southampton já vencia. O único gol do jogo foi marcado aos 20 minutos do primeiro tempo, por Redmond. O esloveno Klavan furou feio ao tentar cortar um lançamento para Jay Rodriguez, que deixou o companheiro livre para marcar na saída do goleiro.



Agora, o time dos também brasileiros Lucas Leiva e Roberto Firmino, titulares nesta quarta, vai ter que buscar a vitória na partida de volta, marcada para o próximo dia 25. Um empate classifica o Southampton para sua segunda decisão da Copa da Liga, apenas. Na outra semifinal, terça, o Manchester United fez 2 a 0 no Hull City, em casa.







