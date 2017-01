Temer convidou Macri para visita voltada para agenda do bloco, diz porta-voz Agência Estado Link



Quarta-Feira - 11/01/2017 - 18h25





Comentários via Facebook:





Em telefonema realizado no início da tarde desta quarta-feira, 11, o presidente Michel Temer convidou o presidente da Argentina, Mauricio Macri, para um visita de Estado ao Brasil no próximo dia 7.



"Os presidentes decidiram instruir as equipes a intensificar os esforços com vistas a continuados avanços na pauta bilateral, sempre em busca de resultados concretos em benefícios das sociedades brasileira e argentina", informou o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola.



"Decidiram ainda que a visita do presidente Macri ao Brasil, que se dará na atual presidência da Argentina, no Mercosul, também será voltada para a agenda do bloco regional que ambos estão empenhados em redinamizar e fortalecer", concluiu.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão