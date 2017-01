Crédito é a principal dificuldade para investir em inovação em SP, diz pesquisa Agência Estado Link



Quarta-Feira - 11/01/2017 - 18h00





Uma pesquisa feita no fim do ano passado com empresários pequenos e médios do Estado de São Paulo indica que a falta de crédito ainda é o maior entrave para investir em inovação. Entre as seis repostas possíveis, esta foi a mais apontada, por 26% dos entrevistados, o mesmo resultado verificado em 2015.



Segundo o levantamento, que foi feito pela Agência de Desenvolvimento Paulista, a Desenvolve SP, ligada ao governo estadual, o segundo motivo mais apontado foi a carga tributária, com 21%, e o terceiro, a incerteza na conjuntura econômica e política, com 16%, ambos sem variações em comparação com o ano anterior.



Em relação aos que pretendem investir em inovação neste e no próximo ano, houve uma leve queda, de 81% em 2015 para 80% em 2016. O porcentual, apesar de mais baixo, é considerado alto pela agência que realizou o levantamento. "A pesquisa nos mostra que mesmo num período de incerteza econômica os empresários estão dispostos a investir em inovação", disse Milton Luiz de Melo Santos, presidente da Desenvolve SP.







