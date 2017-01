Corpo de ilhense desaparecido em Trinidade e Tobago será velado Tatiana Pires - Diário da Região Link



Divulgação Somente quatro meses depois, exames de DNA confirmaram se tratar de Odair Bezerra Lins Somente quatro meses depois, exames de DNA confirmaram se tratar de Odair Bezerra Lins







Somente quatro meses depois, exames de DNA confirmaram se tratar do morador de Ilha Solteira (a 180 km de Araçatuba). A identificação foi possível por exames de sangue feitos no dia 5 de julho por um irmão e uma das filhas de Lins, que viajaram para Trinidade e Tobago.



A família informou que o corpo de Lins deixará Trinidade e Tobago às 22h desta quarta-feira (11). Após escala no Panamá, chegará em São Paulo por volta das 5h20 de quinta-feira. O velório ocorrerá em Ilha Solteira.



VELÓRIO DIGNO

"Agradeço a Deus por ele estar de volta e ter um velório digno, não ficar lá como um indigente, como se ninguém estivesse sentindo a sua falta. Foram sete meses de sofrimento, de dor e de angústia, que não sei dizer ao certo o que estou sentindo", afirmou a mulher dele, Márcia Aparecida Martins Lins.



O translado ficará por conta do seguro da empresa. Lins deixa também duas filhas e uma neta.

