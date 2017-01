Dívidas de Birigui superam Araçatuba: mais de R$ 45 milhões Rafaela Tavares Link



Quarta-Feira - 11/01/2017 - 17h22





Comentários via Facebook: Atualização: 17h25 de 11/01/2017

Dayse Maria/Folha da Região - 07/12/2016 Salmeirão (esq.) e o vice Carlito Vendrame: polo calçadista tem apenas R$ 2,119 milhões no caixa Salmeirão (esq.) e o vice Carlito Vendrame: polo calçadista tem apenas R$ 2,119 milhões no caixa







Leia também:

Araçatuba no buraco: dívidas somam quase R$ 30 milhões



A situação de Birigui é ainda mais complicada quando se compara o tesouro municipal disponível das duas localidades. O polo calçadista tem apenas R$ 2,119 milhões no caixa, enquanto a cidade vizinha possui R$ 3,254 milhões. "O Dilador tem que dar risada com os cálculos que ele apresentou em comparação com a situação em que estou", afirmou o prefeito Cristiano Salmeirão (PTB).



Entre as contenções previstas, está o corte de, no mínimo, 20% em todas as secretarias e extinção de cargos, como os de secretários adjuntos de Cultura e Turismo e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado, funções que estavam ainda sem nomeações. A economia inclui também conscientização de funcionários para reduzir o uso de energia elétrica e ar-condicionado, além da diminuição das horas extras. "Se planejarmos os investimentos, diminuímos as despesas, evitamos desperdícios, os funcionários trabalham de forma efetiva e a economia vem ao longo do tempo."



APELO

Salmeirão apela também para a população para conseguir saldar as dívidas. A Prefeitura ainda fará estudo para levantar o valor do quanto tem a receber em tributos atrasados de moradores e empresas instaladas na cidade, porém ele pede que os contribuintes acertem as contas.



"Tenho uma dívida fixa de quase R$ 16 milhões por mês, preciso do apoio da população não só no pagamento de tributos, mas também na conservação da cidade e na economia de água, quando possível", afirma.





Birigui começa o ano com uma dívida de R$ 45,755 milhões, segundo balanço apresentado pela Prefeitura. Embora a população do município represente apenas 61,6% do número de habitantes de Araçatuba, os débitos do polo calçadista superam em R$ 16,559 milhões o valor a ser pago pela cidade-sede de região, que deve R$ 29,196 milhões.A situação de Birigui é ainda mais complicada quando se compara o tesouro municipal disponível das duas localidades. O polo calçadista tem apenas R$ 2,119 milhões no caixa, enquanto a cidade vizinha possui R$ 3,254 milhões. "O Dilador tem que dar risada com os cálculos que ele apresentou em comparação com a situação em que estou", afirmou o prefeito Cristiano Salmeirão (PTB).Entre as contenções previstas, está o corte de, no mínimo, 20% em todas as secretarias e extinção de cargos, como os de secretários adjuntos de Cultura e Turismo e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado, funções que estavam ainda sem nomeações. A economia inclui também conscientização de funcionários para reduzir o uso de energia elétrica e ar-condicionado, além da diminuição das horas extras. "Se planejarmos os investimentos, diminuímos as despesas, evitamos desperdícios, os funcionários trabalham de forma efetiva e a economia vem ao longo do tempo."Salmeirão apela também para a população para conseguir saldar as dívidas. A Prefeitura ainda fará estudo para levantar o valor do quanto tem a receber em tributos atrasados de moradores e empresas instaladas na cidade, porém ele pede que os contribuintes acertem as contas."Tenho uma dívida fixa de quase R$ 16 milhões por mês, preciso do apoio da população não só no pagamento de tributos, mas também na conservação da cidade e na economia de água, quando possível", afirma.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão