CEO da Iran Air diz estar otimista de que acordos não serão bloqueados por Trump Agência Estado Link



Quarta-Feira - 11/01/2017 - 17h20





Comentários via Facebook:





O chefe-executivo da Iran Air, Farhad Parvaresh, disse hoje que permanece otimista de que o governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, não atrapalhará os planos da empresa de comprar novos aviões da Airbus e da Boeing.



Parvaresh disse que as licenças internacionais para entregas de aviões já estavam em mãos, acrescentando que ele espera que "nada especial aconteça com esse contrato".



No fim do ano passado, a Iran Air finalizou acordos para comprar 100 aviões da Airbus e outros 80 da Boeing, a maior fabricante de aviões do planeta. As encomendas valem mais de US$ 34,5 bilhões, embora os compradores geralmente consigam grandes descontos.



O acordo entre a Iran Air e as duas maiores fabricantes de aviões do mundo tem sido controverso. É a negociação comercial de mais alto nível entre companhias ocidentais e a estatal iraniana desde a implementação do acordo nuclear em 2015. Em troca de Teerã colocar um freio em seu programa nuclear, potências mundiais concordaram em suspender muitas sanções antes impostas à República Islâmica.



Mas autoridades americanas que se opõem à flexibilização das restrições impostas ao Irã tentaram bloquear as vendas. Além disso, Trump nomeou críticos dessas propostas para cargos importantes no governo, embora ele não tenha dito que tentaria bloquear as transações. Fonte: Dow Jones Newswires.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão