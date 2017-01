Flamengo anuncia elenco para 2017 com 32 jogadores, sendo seis estrangeiros Agência Estado Link



Ao iniciar os trabalhos para a pré-temporada, o Flamengo anunciou nesta quarta-feira o elenco que inicia 2017. Inicialmente o técnico Zé Ricardo vai trabalhar com 32 atletas, mas esse número deve subir. A lista divulgada pelo clube não tem, por exemplo, o volante Rômulo, que deve ser liberado pelo Spartak Moscou para ser reforço rubro-negro.



A relação não reflete perfeitamente o grupo que se apresentou nesta quarta-feira para iniciar a pré-temporada porque inclui os meias Lucas Paquetá e Matheus Sávio e o atacante Felipe Vizeu, que estão com a seleção sub-20 para a disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria, no Equador.



Por enquanto, o Flamengo tem apenas dois reforços: o lateral-esquerdo peruano Miguel Trauco e o meia argentino Conca. Eles se juntam ao zagueiro argentino Donatti, o volante colombiano Cuéllar, o meia argentino Mancuello e o atacante peruano Guerrero. São seis estrangeiros, mas só cinco podem atuar em partidas nacionais. Na Libertadores, não há limite.



Outra novidade é a presença do jovem meia-atacante Cafu, que voltou de empréstimo ao Mumbai City, da Índia. O volante Ronaldo também chega das categorias de base. Por outro lado, deixam o elenco o argentino Lucas Mugni, que estava encostado, e o atacante Fernandinho.



CONFIRA O ELENCO DO FLAMENGO:



Goleiros - Alex Muralha, Paulo Victor e Thiago;



Laterais - Pará, Rodinei, Thiago Ennes, Jorge e Miguel Trauco;



Zagueiros - Réver, Donatti, Léo Duarte, Rafael Vaz e Juan;



Volantes - Márcio Araújo; Cuellar; Willian Arão e Ronaldo;



Meias - Diego, Lucas Paquetá, Matheus Sávio, Conca, Mancuello, Gabriel, Éverton, Ederson e Cafu;



Atacantes - Thiago Santos, Marcelo Cirino, Adryan, Paolo Guerrero, Leandro Damião e

Felipe Vizeu.







