Taxas de juros encerram sessão regular perto da estabilidade à espera do Copom

Os juros futuros encerraram a sessão regular desta quarta-feira, 11, perto da estabilidade, enquanto analistas e investidores esperam a decisão do Copom sobre a Selic. Segundo profissionais de renda fixa, as taxas foram influenciadas mais pelo comportamento dos ativos no exterior do que pelo noticiário doméstico. "Como o IPCA veio em linha com o esperado, o evento mais importante do dia acabou sendo a entrevista de Donald Trump", afirmou um profissional do segmento.



Nas palavras do operador sênior de renda fixa da Renascença DTVM, Luis Felipe Laudisio, a entrevista do presidente eleito dos EUA não trouxe surpresas e ficou alinhada ao tom dos últimos pronunciamentos do republicano - sobretudo, via Twitter. Assim, perdeu força a alta do dólar ante várias moedas - inclusive o real. Os juros dos principais vencimentos dos Treasuries também caíram.



Diante dessa trajetória dos ativos no exterior, a alta dos juros futuros, registrada na parte da manhã, acabou perdendo força. O DI para janeiro de 2018 encerrou a sessão regular em 11,335% ante 11,330% no ajuste de terça-feira e 11,355% na máxima intraday.



O DI para janeiro de 2019 fechou a 10,84% ante 10,82% no ajuste de terça e 10,91% na máxima intraday. Já o DI Para janeiro de 2021 fechou em 11,11% ante 11,10% no ajuste de terça e 11,23% na máxima desta quarta-feira.







