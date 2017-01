Em nova derrota, Alckmin tem de baixar todas as tarifas de transporte Agência Estado Link



Quarta-Feira - 11/01/2017 - 16h50





Comentários via Facebook:





Decisão publicada na Justiça na tarde desta quinta-feira, 11, ampliou os efeitos da liminar que proibiu o reajuste das tarifas de metrô, trens e da integração com ônibus da capital e, agora, a restrição vale para todas as linhas de ônibus intermunicipais do Estado, administradas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU).



A decisão vale também para os novos "pedágios" criados para a integração entre ônibus e trilhos em alguns terminais da região metropolitana.



Na prática, apenas as cidades do ABC Paulista estavam livres do aumento, enquanto o governo pôde reajustar as tarifas intermunicipais de 31 cidades da Grande São Paulo e de linhas como os trólebus do Corredor ABD, por exemplo.



O governo do Estado informou que irá recorrer da decisão, embora o secretário dos Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelissioni, ainda não tenha sido notificado.



A EMTU transporta 1,5 milhões de pessoas por dia em cinco regiões metropolitanas do Estado.



A decisão, da juíza Simone Viegas Moraes Leme, da 15ª Vara da Fazenda Pública do Estado, é uma extensão à liminar concedida no dia 6 que já suspendia o reajuste do metrô, dos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e de algumas linhas intermunicipais da Grande São Paulo.



O argumento da juíza foi que "os critérios para o reajuste constantes das citadas Resoluções não está detalhado tecnicamente, o que impede a análise de sua pertinência e, ademais, supera,sem explicação,os índices inflacionários".







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão