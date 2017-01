'Nunca vi tanta água', diz leitor sobre chuva em Penápolis Lázaro Jr. Link



Quarta-Feira - 11/01/2017 - 16h37





Reprodução de vídeo João Victor Aparecido Prado gravou dois vídeos do córrego Maria Chica, que corta a cidade João Victor Aparecido Prado gravou dois vídeos do córrego Maria Chica, que corta a cidade







ASSISTA AO VÍDEO:





Um deles sobre foi a ponte na rua Irmãos Chrisóstomo de Oliveira, onde a água passava sobre a estrutura, e o outro na lateral do córrego, entre essa ponte e a rua Giácomo Paro. "Como choveu muito, fui até o córrego para ver como estava. Nunca vi tanta água", comentou.

