Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta antes de coletiva de Trump Agência Estado Link



Quarta-Feira - 11/01/2017 - 16h10





Comentários via Facebook:





As principais bolsas europeias fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, 11, com os investidores esperando pela entrevista coletiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Londres voltou a ser beneficiada pela fraqueza da libra em parte da sessão e renovou sua máxima histórica de fechamento.



O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,23%, aos 364,90 pontos.



Na Bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou com ganhos de 0,21%, em 7.290,49 pontos, após bater na máxima intraday 7.328,51 pontos. A libra chegou a bater mínima em três meses ante o dólar, ampliado as perdas do dia anterior, pressionada pelo déficit da balança de bens do Reino Unido, que cresceu em novembro ante outubro e veio acima das expectativas.



Dados negativos tendem a levar o Banco da Inglaterra (BoE) a manter ou ampliar estímulos monetários, o que mantém a moeda britânica pressionada. O recuo da libra e a alta nos preços do petróleo beneficiaram as petroleiras: a Royal Dutch Shell subiu 1,15% e a BP avançou 0,31%.



Em Frankfurt, o índice DAX avançou 0,54%, aos 4.888,71 pontos, os investidores também esperaram pela entrevista de Donald Trump. A Volkswagen subiu 3,4%, impulsionada pela declaração de culpa da montadora em relação à fraude em testes de emissões de poluentes, dizendo que iria pagar US$ 4,3 bilhões para resolver acusações criminais nos EUA. A Thyssenkrupp, do setor industrial, avançou 3,32%. Já o Deutsche Bank fechou em alta de 2,32%.



O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, subiu 0,01%, aos 4.888,71 pontos, impulsionado pelo setor automobilístico. A Peugeot liderou os ganhos e avançou 3,38%, já a Renault teve alta de 0,55%. A Engie, no entanto, caiu 2,98% após o governo francês vender mais ações da empresa de energia elétrica do que havia anunciado anteriormente.



Em Milão, o índice FTSE-MIB avançou 0,32%, aos 19.486,88 pontos, com a Telecom Itália liderando os ganhos em alta de 2,17%. O setor financeiro, no entanto, recuou diante de especulações, divulgadas na terça-feira, 10, de que o Popolare di Vicenza e o Veneto Banca também podem precisar de resgate oficial, após a ajuda dada ao Monte dei Paschi. Nesta quarta, o Intesa Sanpaolo caiu 0,16%; o Unicredit recuou 2,01% e o Banco BPM teve queda de 2,23%.



O PSI-20, da Bolsa de Lisboa, e o Ibex-35, da Bolsa de Madri, foram os destaques negativos do dia. O primeiro caiu 0,61%, aos 4.589,92 pontos, e o segundo recuou 0,46%, aos 9.408,60 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão