Indicado à Suprema Corte sai até duas semanas após posse, diz Trump

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que tomará a decisão sobre quem será seu indicado para uma vaga na Suprema Corte dentro de duas semanas após a posse dele, no dia 20. Durante entrevista coletiva, Trump disse que começou a entrevistar alguns dos candidatos que avalia para o posto criado após a morte do magistrado Antonin Scalia, em fevereiro.



Líderes republicanos no Congresso não realizaram uma audiência de confirmação com o indicado do presidente Barack Obama, Merrick Garland. A nomeação dele venceu na semana passada.



Trump nomeou 21 candidatos potenciais, todos com histórico que sugere que podem se aliar na ala conservadora do tribunal aos magistrados Clarence Thomas e Samuel Alito. Os republicanos têm vantagem de 52 votos a 48 no Senado e devem apoiar unanimemente o indicado por Trump para o principal tribunal do país. Fonte: Dow Jones Newswires.







