Eleito vereador, Pichitelli diz que vai continuar à frente do Sisema

Pichitelli promete ser a voz dos servidores municipais de Araçatuba, como vereador e sindicalista







Ele disse não ver problema apenas na nomeação da irmã de Nava, Aparecida, para o posto comissionado, pois ela é servidora de carreira da saúde. (Ronaldo Ruiz Galdino)

O vereador Denilson Pichitelli (PSL) disse à Folha da Região que, paralelamente à função legislativa, vai acumular o cargo de presidente do Sisema (Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba e Região). Segundo o sindicalista, esta será uma forma de os servidores terem “mais vozes”. Ele afirmou que vai se reunir com o prefeito Dilador Borges (PSDB) nos próximos dias para apresentar reivindicações da categoria.O parlamentar sindicalista comentou também as polêmicas nomeações de familiares do secretário de Assuntos Jurídicos, Ermenegildo Nava, para cargos comissionados na administração municipal. Pichitelli afirmou que é contra o nepotismo e que, ao assumir o Sisema, baixou norma, proibindo contratações de parentes no sindicato, uma prática que, segundo ele, acontecia em gestões anteriores.Ele disse não ver problema apenas na nomeação da irmã de Nava, Aparecida, para o posto comissionado, pois ela é servidora de carreira da saúde. (Ronaldo Ruiz Galdino)



