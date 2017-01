Colisão em ambulância deixa três mortos e um ferido Agência Estado Link



Os três ocupantes de uma ambulância morreram em acidente, na manhã desta quarta-feira, 11, na Rodovia Assis Chateaubriand, em Olímpia, no interior de São Paulo. O veículo, da prefeitura de Fernandópolis, era dirigido por Leonildo Sebastião de Jesus, de 51 anos, e levava o casal Maria Rosa Rapaci Passetti, de 65 anos, e Aparecido Francelino Passetti, de 69, para um hospital de Barretos.



Na altura de Olímpia, uma caminhonete invadiu a pista contrária e atingiu em cheio a ambulância. Os três morreram na hora. O motorista da caminhonete, um rapaz de 22 anos que não teve o nome divulgado, foi levado com ferimentos para uma unidade de pronto-atendimento de Olímpia, mas passa bem.



De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, ele alegou que teve um problema mecânico no veículo, o que o levou a invadir a outra pista. O condutor não aparentava embriaguez, mas foram coletadas amostras para exames.



As vítimas foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal (IML). Leonildo era funcionário municipal havia 29 anos, e a prefeitura decretou luto.



Conforme familiares, Aparecido estava em tratamento contra o câncer, no Hospital de Barretos, e a mulher o acompanhava. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o acidente.







