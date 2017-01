Esvaziamento ambiental: como ficam as gerações futuras? Da Redação Link



Em 6 de março de 2014, após 23 anos de atividades, o escritório regional do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) deixou de funcionar em Araçatuba. Todos os serviços do órgão federal foram transferidos para São José do Rio Preto. Na época, mais de mil processos tramitavam na unidade localizada na região, a maioria relacionada a intervenções em áreas de preservação permanente.



Não é à toa, portanto, que políticos da região e o presidente do Siran (Sindicato Rural da Alta Noroeste), Marco Viol, já estão se mobilizando pela permanência do batalhão, conforme a Folha da Região noticiou na edição de ontem. Desde a sua criação, há 40 anos, o BPMA tem sede em Birigui. O exemplo dado por Viol, na reportagem deste jornal, para mostrar os prejuízos decorrentes da saída do órgão ambiental, é bastante contundente. Disse ele: “Se houver, por exemplo, um assalto a uma propriedade rural em Pereira Barreto, será preciso esperar o comando de Bauru atuar. Essa decisão viria fragilizar toda a segurança no campo”.



Os problemas, no entanto, vão além do exemplo dado por Viol. Como pode uma região, que tem na agricultura e na pecuária os pontos fortes de sua economia, ficar sem órgãos ambientais de papel atuante? Há de se ressaltar que uma eventual saída do batalhão representará, de certa forma, menos policiais em atividade na região. Quem ganha, com isso, é só o crime.



O momento, portanto, representa um desafio às autoridades. Deputados com domicílio eleitoral ou atuação política na região poderiam sair em defesa do batalhão. Forças para isso não faltam. Em Araçatuba, o atual prefeito, Dilador Borges, veste a camisa do partido do governador Geraldo Alckmin, o PSDB. Em Birigui, o prefeito Cristiano Salmeirão (PTB) é aliado político do deputado estadual Roque Barbiere (PTB). Está aí uma causa de interesse regional, que requer a união de forças.



Muito mais do que fiscalizar atividades ilegais, fazendo cumprir a legislação, órgãos como o Ibama e o BPMA têm papel importante também na educação ambiental. É uma questão de preocupação com as gerações futuras e, claro, a preservação.

