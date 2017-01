'Por que não faço o bem que quero?' é o tema de Jane Maiolo Jane Maiolo Link



Quarta-Feira - 11/01/2017 - 14h55





Comentários via Facebook:

Jane Maiolo é professora e dirigente espírita em Jales. Descreve esta Face Espírita para publicação na Folha da Região Jane Maiolo é professora e dirigente espírita em Jales. Descreve esta Face Espírita para publicação na Folha da Região



O nobre codificador da Doutrina Espírita, Allan Kardec, lançava há 160 anos (18 de abril de 1857) a primeira edição de “O Livro dos Espíritos”. Uma das obras mais fantásticas da Filosofia Espiritualista, ela enfatiza a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da Humanidade, segundo informações de espíritos superiores, por meio de diversos médiuns, colaboradores e pesquisadores. Deparamos – face a face – com uma obra que traz um clarão luminoso, indicando roteiros e diretrizes seguras para espiritualização do ser.



A inteligência humana conquistou novos espaços, que contribuem para o despertar da consciência cósmica. A ciência desvenda, a cada segundo, uma particularidade do Universo, deixando perplexos seus pesquisadores. A linha divisória entre o finito e o infinito torna-se uma realidade inconteste.



O cérebro humano evoluiu. Estudiosos teorizam que três cérebros operam como computadores biológicos interconectados, cada um com sua inteligência especial, a própria subjetividade, senso de tempo e lugar, e memória.



O cérebro reptiliano é a parte mais antiga. É responsável pelo comportamento instintivo, ou seja, pelas funções sensório-motoras, pelo controle dos reflexos e das funções automáticas, dentre outras.



O cérebro límbico ou cérebro emocional-cognitivo é responsável pelas emoções e pela memória, trazendo à cena o relacionamento com outros seres.



O cérebro racional é fundamental como precursor da fala e do pensamento, capaz de produzir uma linguagem simbólica. É onde acontece o processamento da informação, desempenhando um papel fundamental na memória, na atenção, na percepção consciente, no pensamento, na linguagem e na consciência. Essa máquina perfeita nos proporciona as emoções, a memória e habilidades evolutivas avançadas, como intelecto, imaginação e criatividade.



Além deles, foi identificado um quarto cérebro, adicionado pela evolução: a área cortical pré-frontal, o maior dos lobos cerebrais e que nos eleva acima dos outros animais. Uma formação recente na evolução das espécies, considerada a sede da personalidade e da vida intelectiva, que modula a energia límbica e possibilita criar comportamentos adaptativos, ao tomar consciência das emoções. É produto e, ao mesmo tempo, produz o amor e o altruísmo, ou seja, o amor por si e pelos demais seres.



Sendo assim, podemos dizer em termos de processo evolutivo: o Universo evoluiu em bilhões de anos até produzir, no cérebro, o instrumento que capacita o ser humano a perceber a “presença” de Deus.



Os cientistas descobriram que temos um “Ponto de Deus” no cérebro, uma área nos lobos temporais que nos faz buscar um significado e valores para nossas vidas. Isso representa uma vantagem evolutiva de nossa espécie homo, para frear instintos destrutivos e transformar nossas ações para o bem, fugindo do que é contrário à Lei de Amor. Ainda que soframos para cessar esses comportamentos, como nos ensina Paulo, o “Convertido de Damasco”, em sua Epístola aos Romanos: “Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse eu faço”.



Fazer o bem hoje, portanto, e com bases científicas, é o que há de mais racional para nossa espécie exercitar, expressando nossas matrizes divinas e agindo como verdadeiros filhos de Deus.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão