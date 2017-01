Água da chuva se acumula em buracos e atrapalha condutores Monique Bueno Link



Motoristas não têm a dimensão da profundidade e acabam prejudicados com danos em veículos



Os buracos espalhados pelos bairros Concórdia 1, 2 e 3, costumam atrapalhar ainda mais motoristas e moradores em épocas chuvosas. Isso porque a água acumulada atrapalha a visão dos condutores, causando danos nos veículos e prejuízos financeiros. “Conheço pessoas que perderam rodas porque não viram os buracos e caíram dentro deles. Para nós, moradores, também é ruim por causa da segurança. Para tentar desviar, os motoristas acabam jogando os carros próximos às laterais dos terrenos e calçadas, podendo atingir quem está caminhando”, explicou o pedreiro Joelson Dias Teixeira, de 45 anos, morador do Concórdia 3.



Ele apontou um dos locais mais prejudicados pelo descaso do município com o asfalto: a esquina entre as ruas Miguel Sanches Filho e Carlos Corbucci, no Concórdia 2. “A gente sempre passa por aqui e percebe que fomos esquecidos. Os buracos se acumulam e não têm previsão de melhorias. Vamos ver se com o novo governo muda, mas tenho minhas dúvidas.”



A reportagem esteve no local, na manhã de ontem, e constatou que motoristas enfrentam dificuldades no trânsito, pois não conseguem desviar de todos os buracos existentes no local, e acabam caindo neles.



OUTRO LADO

De acordo com a Prefeitura de Araçatuba, a operação tapa-buracos foi iniciada na semana passada e está com três equipes atendendo a primeira etapa que contempla o centro da cidade. O bairro Concórdia é prioridade da etapa seguinte.



