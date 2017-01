Temer se reúne com 7 ministros para tratar de obras inacabadas Agência Estado Link



Quarta-Feira - 11/01/2017 - 13h55





O presidente Michel Temer se reuniu nesta quarta-feira, 11, com sete ministros do núcleo de infraestrutura para tratar de obras inacabadas. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, os ministros participantes foram os seguintes: Bruno Araújo (Cidades), Dyogo Oliveira (Planejamento), Eliseu Padilha (Casa Civil), Sarney Filho (Meio Ambiente), Fernando Coelho (Minas e Energia), Helder Barbalho (Integração Nacional) e Maurício Quintella (Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil).



Também acompanham a reunião o secretário-executivo do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), Moreira Franco, o líder do governo no Congresso, senador Romero Jucá (PMDB-RR), e o líder do governo na Câmara, André Moura (PSC-SE).



"Temos cumprido tudo aquilo que temos projetado. Hoje vamos tratar de obras, especialmente de obras inacabadas, já para ouvir um relato sobre as obras que determinamos (anteriormente) que fossem levadas adiante, aquelas que remanescessem apenas o pagamento de R$ 500 mil a R$ 10 milhões, mas vamos tratar de outras obras que ainda possam seguir adiante, além daquelas que já têm sequência natural", disse Temer na abertura da reunião.







