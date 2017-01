Mulher solta palavrão ao vivo no 'Encontro' Agência Estado Link



Quarta-Feira - 11/01/2017 - 13h35





São comuns gafes e situações inusitadas em programas ao vivo, e foi justamente isso o que aconteceu no Encontro desta quarta-feira, 11. Um dos temas do programa foi 'o que faziam as pessoas usarem palavrões' e o repórter Lair Rennó, um dos substitutos de Fátima Bernardes, decidiu entrevistar a plateia sobre isso.



Então ele chamou uma mulher que contou sua experiência em casa. "Meu marido fala 'calma amor, calma amor!'", disse a mulher, e depois soltou um palavrão. Então a plateia, os convidados, Rennó e Ana Furtado cairam na risada e tentaram brincar com a situação: "Eu ouvi caraca, caramba", disse Renó.



Ana também reagiu, dizendo: "A gente não tem 'pi' aqui", referindo-se ao sinal sonoro de censura para palavrões. Nas redes sociais, os internautas fizeram memes e piadas com a mulher. O vídeo da mulher falando o palavrão está sendo compartilhado na internet.







