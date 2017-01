Alfândega de Santos acha 399 quilos de cocaína em contêiner de óxido de ferro Agência Estado Link



A Alfândega do Porto de Santos fez sua primeira grande apreensão de drogas do ano, na tarde de terça-feira, 10. Foram encontrados 399 quilos de cocaína - peso bruto - dentro de 14 bolsas em um contêiner carregado com óxido de ferro.



O destino da droga encontrada nesta terça era o porto de Antuérpia, na Bélgica - rotineiramente, a Alfândega e a Polícia Federal localizam grandes carregamentos de cocaína no porto que seriam embarcados para o país europeu.



A droga estava escondida em um contêiner carregado com óxido de ferro acondicionado em "big bags". Uma embalagem foi esvaziada e, em seu lugar, foram inseridas as bolsas.



Os auditores da Receita suspeitam do emprego da técnica criminosa conhecida por "rip-off loading", na qual a droga é inserida em uma carga regular, sem o conhecimento do proprietário.

A droga apreendida foi entregue à guarda da Delegacia da Polícia Federal em Santos, que vai tentar identificar os traficantes.



Em 2016, a Receita Federal registrou apreensão recorde de cocaína no Porto de Santos, chegando a 10,6 toneladas, informou a Assessoria de Comunicação da Alfândega da Receita no porto de Santos.







