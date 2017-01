André Sá bate favoritos na estreia em Auckland; Soares avança com W.O. em Sydney Agência Estado Link



Ao lado do ex-número 1 do mundo Leander Paes, o brasileiro André Sá estreou com vitória no Torneio de Auckland ao superar o favoritismo do filipino Treat Huey e do bielo-russo Max Mirnyi e, nesta quarta-feira, emplacou o primeiro resultado positivo da dupla. O triunfo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3, colocou Sá e Paes nas quartas de final na Nova Zelândia.



"Jogo foi intenso desde o começo. Nível alto e poucos erros dos dois lados. No tie-break jogamos muito para fechar. Sacamos bem e eu devolvi bem nos break points", comemorou André. Nas próxima fase, eles pegam a dupla formado pelo tenista local Marcus Daniell e o brasileiro Marcelo Demoliner.



Na chave de simples em Auckland - ATP 250 preparatório para o Aberto da Austrália -, oito partidas foram disputadas nesta quarta-feira. A principal surpresa foi a eliminação do espanhol David Ferrer para o holandês Robin Haase. O cabeça de chave número 3 levou a virada e acabou derrotado por 2 sets a 1 - parciais de 2/6, 6/4 e 7/6 (7/4). Nas quartas de final, Haase enfrentará o português João Souza, que despachou o britânico Brydan Klein por 6/3 e 6/4.



Já o norte-americano John Isner teve trabalho para ganhar do tunisiano Malek Jaziri e precisou de três sets, com parciais de 6/3, 3/6 e 7/6 (8/6), para avançar na Nova Zelândia. O compatriota Steve Johnson será seu próximo adversário. O tenista dos Estados Unidos se garantiu nas quartas ao ganhar do taiwanês Yen-Hsun Lu por 6/4 e 7/6 (7/4). O francês Jeremy Chardy, o checo Jiri Vesely, o cipriota Marcos Baghdatis e o norte-americano Jack Sock também venceram nas oitavas em Auckland.



SYDNEY - Sem precisar entrar em quadra, o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray não tiveram trabalho na estreia no Torneio de Sydney, outro ATP de nível 250, também nesta quarta-feira. A dupla avançou às quartas de final automaticamente depois de W.O. do espanhol Nicolas Almagro e do italiano Paolo Lorenzi.



Atuais campeões do torneio australiano, Soares e Murray disputarão uma vaga nas semifinais contra os alemães Florian Mayer e Philipp Petzschner, que tiveram um jogo duríssimo contra o uruguaio Pablo Cuevas e o indiano Rohan Bopanna e venceram por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (4/7) e 11/9.



Oito jogos da chave de simples do Torneio de Sydney também ocorreram nesta quarta-feira. Cabeça de chave número 1, o austríaco Dominic Thiem fez um jogo difícil contra o português Gastão Elias, que veio do qualifying, e precisou de 2h39min de jogo para ganhar por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 7/5. Seu próximo rival será o britânico Daniel Evans, responsável pela queda do espanhol Marcel Granollers, de virada, com 1/6, 6/3 e 6/3.



Cuevas venceu o francês Nicolas Mahut - algoz do brasileiro Thomaz Bellucci - por 2 sets a 1 (6/4, 2/6 e 6/2) e enfrentará o luxemburguês Gilles Mulles, que passou pelo local Matthew Barton. Já sérvio Viktor Troicki derrotou o italiano Paolo Lorenzi por 6/3 e 6/4 e se credenciou para o confronto com o alemão Philipp Kohlschreiber. O espanhol Pablo Carreno Busta e o russo Andrey Kuznetsov também avançaram e se enfrentarão nas quartas de final.







