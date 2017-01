Primeiro-ministro da Itália passa por angioplastia após se sentir mal Agência Estado Link



O primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, passou por uma angioplastia - um procedimento cirúrgico de emergência para limpar uma artéria coronária obstruída, de acordo com sua porta-voz.



Gentiloni se sentiu mal na terça-feira, depois de retornar de uma visita oficial à França.



Sua porta-voz disse que a operação correu bem e que agora ele está em observação na unidade de terapia intensiva no hospital Gemelli de Roma. Ela disse que ainda não está claro quanto tempo ele permaneceria no hospital.



Gentiloni, que assumiu o cargo em dezembro, após a renúncia de Matteo Renzi, cancelou sua visita a Londres na quinta-feira, quando pretendia encontrar-se com a primeira-ministra britânica, Theresa May. Fonte: Dow Jones Newswires.







