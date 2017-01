Roberto Jefferson declara apoio a Jovair Arantes para Presidência da Câmara Agência Estado Link



O ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 11, para declarar "apoio absoluto" ao líder de seu partido na Câmara, Jovair Arantes (PTB-GO), para a Presidência da Casa. Arantes lançou oficialmente na terça-feira, 10, sua candidatura para comandar a Mesa Diretora. A eleição está marcada para o dia 2 de fevereiro, quando a Câmara retoma os trabalhos após o recesso parlamentar.



Jefferson escreveu em sua conta no Twitter que, ao contrário do que teria saído na imprensa, jamais deixou de apoiar Arantes para o cargo. "O deputado Jovair Arantes, líder experiente e respeitado, tem meu total apoio. Jovair me representa e representa o PTB na eleição da Câmara", afirmou.



Jefferson vai acompanhar o deputado na visita ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), marcada para esta sexta-feira, 13, no Palácio dos Bandeirantes, conforme publicado nesta quarta pela Coluna do Estadão.



O presidente da legenda disse ainda que na eleição da Câmara a candidatura de Jovair Arantes será lançada a despeito de amizades na Casa. "Temos amigos em vários partidos representados na Câmara, mas o nosso candidato, o candidato do PTB, chama-se Jovair Arantes", enfatizou.







