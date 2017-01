IPC-Fipe acelera para 0,75% na 1ª quadrissemana de janeiro ante 0,72% na anterior Agência Estado Link



O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, acelerou para 0,75% na primeira quadrissemana de janeiro ante 0,72% na última medição de dezembro, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 11, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).



A maior variação foi verificada por Vestuário, apesar de ter desacelerado no período, ao passar de 1,83% para 1,32%. Na sequência, vem Habitação, com taxa de 1,01% após 0,86%, seguida por Educação, que avançou para 0,99% ante 0,03%.



O grupo Transportes também intensificou o ritmo de alta, de 0,53% na última quadrissemana de dezembro para 0,65% na primeira leitura de janeiro. Outro grupo que registrou aceleração foi Alimentação, que variou de 0,27% para 0,46%.



Já o grupo Despesas Pessoais desacelerou de 1,18% para 0,70%, assim como o grupo Saúde, que passou de 0,36% para 0,29%.



Veja abaixo como ficaram os itens que compõem o IPC na primeira quadrissemana de janeiro:



Habitação: 1,01%



Alimentação: 0,46%



Transportes: 0,65%



Despesas Pessoais: 0,70%



Saúde: 0,29%



Vestuário: 1,32%



Educação: 0,99%



Índice Geral: 0,75%







