Mulheres são presas com mais de 1 quilo de maconha

Duas mulheres, uma de 23 e outra de 33 anos, foram presas pela Polícia Militar na noite de terça-feira (10) em Andradina, acusadas de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Elas estavam com aproximadamente 1,1 quilo de maconha. A polícia acredita que o entorpecente seria enviado para a penitenciária da cidade.



O flagrante foi feito por equipe de Força Tática comandada pelo tenente Douglas, após denúncia de que duas mulheres teriam recebido drogas para levar para presídio.



Os policiais encontraram as suspeitas na rua Margarida Moreli Pedrosa, no bairro Quinta das Castanheiras. Elas estavam bastante nervosas, porém negaram envolvimento com drogas.



Entretanto, durante vistoria à casa onde elas residem, os policiais encontraram a maconha, uma porção de cocaína, balança de precisão, materiais para embalar entorpecentes e R$ 280 em dinheiro.



As duas foram levadas ao plantão na Delegacia Seccional, presas em flagrante e encaminhadas à cadeia de Lavínia. Colaborou Roni Willer





