Motorista morre em colisão frontal em rodovia Lázaro Jr. Link



Quarta-Feira - 11/01/2017 - 09h21





Comentários via Facebook:



O motorista Wilson José Lisboa, 53 anos, morreu após o carro que conduzia bater de frente com uma van na rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310), em Sud Mennucci, no final da tarde de terça-feira (10).



Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele conduzia um Gol sentido Guzolândia a Sud Mennucci e ao passar pelo quilômetro 592,7, no distrito de Bandeirante D'Oeste, invadiu a pista contrária e atingiu uma Fiat Ducato com placas de São José do Rio Preto.



Com o impacto, Lisboa morreu na hora e dois ocupantes do outro veículo, que seria uma ambulância, foram socorridos por equipe de resgate e encaminhados para a Santa Casa de Sud Mennucci. Um deles teria ferimentos graves, segundo a polícia, mas não há informações sobre o estado de saúde dos pacientes.



O motorista que morreu seria servidor da Secretaria de Saúde de Sud Mennucci. A reportagem não conseguiu contato com a Prefeitura da cidade para colher mais informações a respeito da vítima.



O local da colisão passou por perícia e o corpo foi liberado para exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal) antes de ser velado e enterrado.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão