Correção: déficit comercial de bens do R. Unido sobe a 12,2 bi de libras em nov

A nota anterior divulgada às 8h04 continha uma incorreção. Em vez de 9,7 bilhões de libras em outubro, o correto é 9,89 bilhões de libras (dado revisado). Segue a nota corrigida:





Londres, 11/01/2017 - O déficit comercial de bens do Reino Unido subiu de 9,89 bilhões de libras em outubro para 12,2 bilhões de libras em novembro (US$ 14,98 bilhões), segundo números oficiais divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas nesta quarta-feira. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam déficit de 11,0 bilhões de libras. As exportações tiveram resultado recorde.



Incluindo-se serviços, o déficit de novembro cresceu de 1,5 bilhão de libras em outubro para 4,2 bilhões de libras em novembro. O comércio foi um obstáculo ao crescimento no terceiro trimestre, apesar de uma queda acentuada na libra. Fonte: Dow Jones Newswires.







