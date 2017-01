Ingressos para o Rock in Rio serão vendidos em abril Agência Estado Link



Quarta-Feira - 11/01/2017 - 07h55





Comentários via Facebook:





A venda oficial de ingressos para a edição de 2017 do Rock in Rio terá início no dia 6 de abril. Na última edição do evento, em 2015, os bilhetes colocados à venda se esgotaram em menos de 4 horas.



Entre as novidades deste ano, está a mudança de local da Cidade do Rock, que será montada onde foi erguido parte do Parque Olímpico.



O Rock in Rio está marcado para os dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro de 2017 e receberá grandes nomes da música internacional e nacional, como as cinco atrações já anunciadas: Maroon 5 (16/09), Aerosmith e Billy Idol (21/09), Bon Jovi (22/09) e Red Hot Chili Peppers (24/09).





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão