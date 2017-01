Chuva volta a alagar e interditar pista da Rondon Lázaro Jr. Link



Quarta-Feira - 11/01/2017 - 07h51





Comentários via Facebook:

Divulgação Trecho da Marechal Rondon voltou a ser interditado devido ao alagamento da pista sentido à capital Trecho da Marechal Rondon voltou a ser interditado devido ao alagamento da pista sentido à capital



Está novamente interditado desde a madrugada desta quarta-feira (11), o trânsito na pista leste (sentido capital) da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no quilômetro 483, em Penápolis. Com a chuva constante durante a noite, o ribeirão Lajeado, que abastece o município e passa sob a estrada, voltou a transbordar, como aconteceu na manhã anterior.



Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o trânsito foi totalmente bloqueado e os veículos estão sendo desviados para a área urbana de Penápolis.



É necessário fazer o retorno, seguir pelo acesso 483/300, cruzar a cidade até acessar a estrada Vicinal Armando Viana Egreja. Essa estrada leva até Avanhandava, onde os motoristas devem pegar a SPA 476/300 para retornar à Rondon.



OBRA

O alagamento nesse trecho é bastante comum, pois a ponte nessa pista é mais baixa do que a da pista contrária, construída durante a duplicação da rodovia, na década de 1980.



A Via Rondon, concessionária que administra a Marechal Rondon no trecho entre Bauru e Castilho, não informou se pretende realizar algum tipo de obra no local para impedir futuros alagamentos.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão