Homem é flagrado com maconha e dinheiro pela PM Da Redação Link



Terça-Feira - 10/01/2017 - 21h33





Comentários via Facebook: Atualização: 21h46 de 10/01/2017



Um homem foi preso pela Polícia Militar acusado de tráfico de drogas na noite de segunda-feira (9), em Andradina. Ele transportava dois tabletes de maconha, um celular e R$ 20.



Durante patrulhamento da equipe de Força Tática, os PMs visualizaram o suspeito no cruzamento da avenida Bandeirante com a rua Evandro Calvoso. Ao tentarem abordá-lo, o rapaz fugiu, porém foi contido.



Ao ser revistado, foi localizada, em uma sacola plástica, 203 gramas de maconha, R$ 20 em dinheiro e um celular. Diante dos fatos foi apresentado na Delegacia Seccional, onde o delegado recolheu para cadeia. (Colaborou Roni Willer⁠⁠⁠⁠)





