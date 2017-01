Preço do material escolar pode variar até 300% em Araçatuba Rafaela Tavares Link



A menos de um mês da volta às aulas, os preços dos produtos básicos das listas de material escolar podem variar até 298,9% em papelarias de Araçatuba. É o que aponta pesquisa realizada pelaem cinco estabelecimentos. A maior diferença foi encontrada entre cadernos espirais de 96 folhas com capa dura da marca Tilibra, que custam de R$ 5,99 a R$ 23,90, dependendo da estampa na capa e da loja. Quem preferir levar a opção mais barata economiza R$ 17,91.As segundas e terceiras maiores variações foram encontradas na unidade da borracha branca Mercur (100%), que valia de R$ 0,50 a R$ 1, e na caixa de lápis coloridos com 12 cores da Faber-Castell (73%), com preço entre R$ 11,50 e R$ 19,90. A menor variação entre os itens pesquisados foi constatada entre as canetas da marca BIC oferecidas nas papelarias. O produto pode ser encontrado entre R$ 1,20 e R$ 1,50, com variação de 25%, dependendo do estabelecimento.Ciente da possibilidade de encontrar preços muito distintos dependendo do local de compra, o oficial de justiça Alex Antunes, de 56 anos, de Araçatuba, conta que costuma fazer um levantamento em três lojas. "Se tiver algo mais em conta, compramos uma parte aqui e a outra parte lá onde estiver mais barato." Ele diz que leva em consideração a qualidade do produto e a vontade do filho de 11 anos, mas que no caso de artigos escolares simples como cadernos, canetas e lápis, o preço é determinante para a escolha.



