Prefeitura altera coleta de lixo dia 16

Apesar da falta de combustível para abastecer a frota de veículos da Prefeitura declarada no início deste mês pelo Executivo, bem como de problemas na coleta dos resíduos registrados em anos anteriores na cidade também pela falta do produto, o município destacou que, enquanto o processo de licitação para a compra de combustível não é finalizado, os veículos são abastecidos por meio de contrato firmado em 2016.



Atualmente nos bairros Residenciais Edilsinho Capuano, Colinas, Colinas 2, Alto Colinas, Esplanada das Colinas, Colina Verde e Jardim do Trevo a coleta de lixo ocorre às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 10h. Do dia 16 em diante, o serviço será prestado nos mesmos dias da semana, a partir das 3h. Nos bairros Residencial Modelo, Vilas Saudades e Giampietro e Jardins Morumbi, Nossa Senhora de Fátima, Tropical e Icaraí a coleta passará das 6h para as 3h às segundas, quartas e sextas-feiras.





