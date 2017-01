Produção da indústria calçadista de Birigui tem queda Rafaela Tavares Link



As estatísticas demonstram que o volume diário de calçados confeccionados pela indústria recuou de 214.383 pares, em 2015, para 194.462, em 2016. A queda é de 9,29%. Durante todo o ano, foram produzidos 4,8 milhões a menos de pares de sapatos no polo calçadista em relação ao ano retrasado. A produção anual teve redução de 51,88 milhões de pares, em 2015, para 47,059 milhões, em 2016.



O cenário econômico também refletiu no quadro de funcionários. O número de colaboradores do polo calçadista caiu de 16.273 trabalhadores para 14.490, com retração de 10,9%. A indústria calçadista responde por 75% da atividade industrial de Birigui e emprega 65% dos trabalhadores do setor secundário do município, de acordo com informações da Prefeitura.





