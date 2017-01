Monte Azul: atraso salarial faz grupo parar outra vez Lázaro Jr. Link



Por volta das 7h, cerca de 50 trabalhadores se reuniram em frente à sede da Sosp (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos), onde permaneceram de braços cruzados, como fizeram em 23 de dezembro para cobrar o recebimento da segunda parcela do 13º salário.



No final da tarde, o presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas de Limpeza de Araçatuba e Região, Rosaldo de Oliveira, informou que até as 17h30 a empresa não tinha efetuado o pagamento. Em assembleia no final da tarde, os trabalhadores decidiram manter os serviços paralisados até receberem os salários. O grupo integra três equipes de roçagem, duas de raspagem e uma de limpeza de bocas de lobo.



Nesta terça-feira (10), após receberem, eles voltaram ao trabalho.



DÍVIDA

A Monte Azul argumenta que o atraso no pagamento dos salários dos funcionários é consequência da falta de repasse da Prefeitura referente ao contrato. Em entrevista coletiva no último dia 3, o prefeito Dilador Borges (PSDB) anunciou ter herdado a administração municipal com uma dívida de R$ 29 milhões e R$ 3 milhões em caixa. A dívida com a Monte Azul Ambiental é de R$ 6 milhões.





