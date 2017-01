Vasco sofre, mas bate o Botafogo-SP nos pênaltis e avança na Copa São Paulo Agência Estado Link



O Vasco está na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta terça-feira, após um empate por 1 a 1 no Estádio Agostinho Prada, em Limeira, o time carioca conseguiu passar pelo Botafogo-SP com uma vitória por 4 a 2 nos pênaltis, em jogo válido pela segunda fase, a primeira após o estágio de grupos. O próximo adversário sairá do confronto entre São Carlos-SP e Independente-SP.



Em um primeiro tempo duro, o Vasco enfrentou algumas dificuldades, mas cresceu nos momentos finais e conseguiu abrir o placar aos 38 minutos, em cobrança de pênalti de Paulo Victor. Na etapa complementar, o Botafogo-SP voltou mais ligado e empatou em cabeçada de Murilo, aos 27 minutos.



O jogo terminou com a igualdade no placar, e a vaga foi decidida na disputa de pênaltis. Os jogadores vascaínos converteram todas as penalidades. Os botafoguenses Teixeira e Hércules desperdiçaram. O primeiro acertou o travessão e o segundo parou em defesa do goleiro João Pedro.



CLASSIFICADOS - Em Cravinhos, a Ferroviária buscou o empate por 3 a 3 após estar perdendo por 3 a 0, mas foi eliminada pelo Batatais, que ganhou nos pênaltis: 5 a 4. Palmeiras e Sport são os candidatos a adversário do Batatais. O Red Bull Brasil derrotou o Vitória por 1 a 0 e enfrentará quem sair vitorioso do duelo entre Paulista e Atlético-GO.



Em Indaiatuba, o Primavera-SP, bateu o Santa Cruz por 3 a 2, no Ítalo Mário Limongi, e conseguiu a classificação. Na terceira fase, o adversário será o Ituano, que se classificou com uma vitória nos pênaltis sobre o Atlético-PR, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.



Outro classificado foi o Capivariano, vice-campeão paulista sub-20, que venceu o Nova Iguaçu-RJ por 3 a 2, de virada, na Arena Capivari, e agora espera o vencedor do duelo entre São Paulo e Chapecoense para descobrir quem enfrentará na próxima fase.



Confira os resultados da tarde:



Batatais-SP (5) 3 x 3 (4) Ferroviária

Botafogo-SP (2) 1 x 1 (4) Vasco

Vitória 0 x 1 Red Bull Brasil-SP

Nova Iguaçu 2 x 3 Capivariano-SP

Ituano (4) 1 x 1 (3) Atlético-PR

Primavera-SP 3 x 2 Santa Cruz







