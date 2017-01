Governo de SP recebe liminar que suspende reajuste na tarifa de integração Agência Estado Link



O governador Geraldo Alckmin (PSDB) foi notificado na tarde desta terça-feira da liminar que suspende o reajuste nas tarifas de integração dos ônibus com metrô/trem, além dos bilhetes mensais e 24 horas. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes, o governo estadual, ao ser notificado, encaminhou ofício à Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, que adotará providências. A secretaria, por sua vez, notificará a SPTrans, que gerencia o sistema de cobrança eletrônico das tarifas integradas.



No início da tarde desta terça-feira, 10, Alckmin disse em entrevista que a medida judicial não estava sendo cumprida porque o governo ainda não tinha sido notificado. A liminar determina a suspensão do reajuste, de R$ 5,92 para R$ 6,80, entre trilhos e ônibus. Alckmin, que já encaminhou recurso, disse estar confiança na reversão da liminar.







