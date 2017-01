Taxas futuras de juros encerram nas mínimas na véspera de decisão sobre Selic Agência Estado Link



Terça-Feira - 10/01/2017 - 17h15





Comentários via Facebook:





Os juros futuros encerraram a sessão regular em queda, nas mínimas do dia. Segundo profissionais de renda fixa, o recuo se deve a uma recalibragem das carteiras na véspera do anúncio de uma provável decisão de corte da Selic. Os integrantes do Comitê de Política Monetária (Copom) iniciaram sua reunião nesta terça-feira, 10, e, na quarta-feira, 11, divulgarão a nova taxa básica de juros.



Nos últimos dias, a curva de juros futuros passou a mostrar um aumento das apostas de uma redução maior, de 0,75 ponto porcentual, ante o realizado pelo Copom na última reunião (0,25 pp). A maior parte do mercado e também dezenas de economistas ouvidos pelo Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), entretanto, ainda entendem que a autoridade monetária não triplicará o corte. De um total de 71 instituições consultadas em levantamento atualizado pelo Projeções Broadcast, 65 esperam corte de 0,50 ponto porcentual da Selic, cinco aguardam redução de 0,75 pp e uma, diminuição de 0,25 pp.



O sócio e macroeconomista da Eleven Financial Rafael Bevilacqua menciona alguns fatores para o BC não acelerar o ritmo de corte nesta reunião de janeiro. Um deles é o perfil que ele considera "mais conservador" dos integrantes do comitê. Outro é a variação de preços medida por importantes e recentes indicadores - como IGPs e a pesquisa de varejo - com dados mais fortes que esperado.



Ainda assim, o tempo hábil para as mesas de renda fazerem alguma aposta em um corte maior que 0,50 pp era nesta terça, segundo um profissional. Assim, o DI para janeiro de 2018 fechou na mínima aos 11,330%, ante 11,365% no ajuste de segunda-feira.



O DI para janeiro de 2019 também encerrou a sessão regular na mínima, aos 10,82%, ante 10,90% no ajuste de segunda. E o DI para janeiro de 2021 fechou em queda aos 11,10%, também mínima, ante 11,19% no ajuste de segunda.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão