13 anos após coma, vocalista do LS Jack retorna aos palcos



Terça-Feira - 10/01/2017 - 16h45





"Começando 2017 com o pé direito! Uma vibe maravilhosa, tocando os clássicos do LS Jack!", publicou o cantor em sua página no Facebook. O show será realizado no Food Park Carioca, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, 14, às 19h, e a entrada é gratuita.



Para entrar no clima, Marcus publicou vídeos em sua página no Facebook mostrando os ensaios para o show, e recebeu diversos elogios e mensagens de apoio de seus fãs.



ASSISTA AO VÍDEO:



Preparando aqui um som maneiríssimo pra quem vai chegar no Foodparkcarioca no estacionamento do Extra na Tijuca dia 14, próximo sábado!!! Espero vcs!!! Sem desculpa que está sem grana pq é 0800!!!! #viverdenovo #Foodparkcarioca Publicado por Marcus Menna em Domingo, 8 de janeiro de 2017

