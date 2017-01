Homem é preso acusado de estupro de garota de 15 anos Lázaro Jr. Link



Terça-Feira - 10/01/2017 - 16h39





Um homem de 46 anos foi preso na noite de segunda-feira (9), em Penápolis, acusado de estupro de vulnerável. A vítima é uma adolescente de 15 anos, que teria sido levada para a casa dele após ficar desacordada. Ele nega o crime.



Segundo a polícia, a vítima disse que foi ao centro da cidade de bicicleta no período da tarde e, quando retornava para casa, na periferia, passou mal e perdeu os sentidos. Ao acordar, ela estava na casa do suspeito, que não conhecia, deitada no sofá, com ele praticando sexo oral nela.



DENÚNCIA

A garota deixou essa residência e, ao chegar em casa, contou o que havia ocorrido aos familiares, que acionaram a polícia. Informados do local onde o crime teria ocorrido, os policiais encontraram o suspeito em frente à casa ao lado. Ao ver a viatura, ele correu para essa casa, mas foi detido.



O acusado alegou que a adolescente passou pela casa dele pedindo ajuda, por não estar se sentindo bem e, como começou a chover, ele a convidou para entrar. Ele disse que até ofereceu um suco, que em nenhum momento ela chegou a desmaiar ou que teria abusado dela.



Apesar da negativa, ele foi levado ao plantão policial, preso em flagrante e encaminhado à cadeia da cidade, onde aguardará decisão da Justiça.





