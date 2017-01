Região se mobiliza contra transferência de batalhão ambiental Lázaro Jr. Link



A Folha da Região tomou conhecimento da possibilidade de transferência na tarde de sexta-feira (6). Segundo o que foi informado, caso ela seja confirmada, o Pelotão da PMA instalado no Zoológico Municipal de Araçatuba e as bases operacionais de Pereira Barreto, na região de Araçatuba, e Rancharia, que pertence à região de Presidente Prudente, seriam fechadas.



O presidente do Siran, Marco Antônio Viol, confirmou a intenção do governo do Estado de transferir a sede do batalhão da PMA de Birigui e informou que está se mobilizando contra a iniciativa. "Estamos reunindo todos os sindicatos rurais da região e ainda em processo de fomentação de um ato contra essa transferência", informa.



O prefeito de Araçatuba, Dilador Borges (PSDB), está colhendo mais informações sobre o andamento das discussões para tomar medidas apropriadas em seu posicionamento, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura.





