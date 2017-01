Indicado de Trump para procurador-geral rebate acusações de racismo no Senado Agência Estado Link



O senador republicano Jeff Sessions, escolhido pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para ocupar o cargo de procurador-geral, rebateu as acusações de racismo durante a sabatina que acontece nesta quarta-feira, no Senado.



Sessions é o primeiro de uma série de audiências na Casa para avaliar as escolhas de Trump para compor seu governo. O nome do senador pelo Alabama enfrenta forte resistência dos parlamentares democratas.



Durante a sessão, que foi interrompida diversas vezes por manifestantes, Sessions afirmou que as alegações de que seria simpático à seita Ku Klux Klan ou de que seria racista são "odiosamente falsas". O assunto surge uma vez que ele foi indicado para o principal cargo da promotoria no país, em parte porque, em 1986, sua nomeação para a Suprema Corte foi recusada justamente por causa de dúvidas em relação às suas posições nesse campo.



Sessions, como praticamente todos os nomeados por Trump, deve ter seu nome confirmado pelo Senado, controlado pelo Partido Republicano. Por outro lado, os Democratas tentam utilizar as audiências para arrancarem compromissos verbais dos candidatos ou ainda mostrar sua falta de concordância com a indicação. Fonte: Dow Jones Newswires.







